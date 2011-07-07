МВФ має стати більш об'єднаним, надійним і всеосяжним - Лагард

Новий глава Міжнародного валютного фонду Крістін ЛАГАРД виділила три основні пріоритети у розвитку МВФ, відповідно до яких це відомство має стати більш об`єднаним, надійним і всеосяжним.

Про це вона повідомила на своїй першій прес-конференції як глава МВФ, повідомляє BBC.

К.ЛАГАРД також зобов`язалася просувати реформи, які допомогли б країнам з ринками, що розвиваються, мати більший вплив в організації.

"Світ і далі змінюватиметься," - сказала вона.

К.ЛАГАРД також відзначила, що фонд має однаково ставитися до всіх країн: "Немає жодної категорії країн, яка заслуговує на особливе ставлення, немає і такої, яка відчує жорстке поводження".

Пояснюючи свою тезу про всеосяжність, вона сказала: "Ми не можемо аналізувати економіку, використовуючи стандартні, традиційні критерії ... Наші підходи слід розширити".