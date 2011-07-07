У Податковий кодекс внесено зміни щодо "спрощенки"

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 264 із 362 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з законом, до введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва не проводиться фактична перевірка фізичної особи-підприємця, яка не зареєстрована платником податку на додану вартість, та юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Законом встановлено, що податковим періодом може бути: календарний рік; календарне півріччя; календарний квартал; календарний місяць; календарний день.

Порядок контролю митними органами за сплатою платниками податків податку на додану вартість, акцизного податку та екологічного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу Державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Податковий кодекс доповнено положенням, яким передбачено, що з платниками податків, які подають звітність в електронній формі, листування з органами Державної податкової служби, може здійснюватись засобами електронного зв`язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, орган Державної податкової служби надає такому платнику податків відповідний документ в паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (в письмовій або електронній формі) платника податків.

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності, згідно із законом, є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність електронного цифрового підпису платника податку.

Центральний орган контролюючого органу проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов`язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню.

Законом встановлено, що посадові особи органу Державної податкової служби мають право розпочати проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред`явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу Державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб`єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу Державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу ДПС; копії наказу про проведення перевірки; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред`явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред`явлення вказаних документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу Державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Передбачається, що оподаткування доходів платника податку, нарахованих за наслідками податкових періодів до 1 січня 2011 року, здійснюється за ставками та згідно з нормами, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати їхньої фактичної виплати (надання).