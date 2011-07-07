Міжбанк: падіння котирувань триває - 7,9865/7,9905 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжувалося, – 7,9865/7,9905 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2849/0,2852, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,4260/11,4335.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4295/1,4297 (у середу — 1,4372/1,4374).

В середу Нацбанк виходив з інтервенцією 7,9790-7,9890 грн./дол.