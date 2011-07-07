Рада ухвалила в цілому зміни до Податкового кодексу щодо "спрощенки"
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 264 народні депутати із 362, зареєстрованих у сесійній залі.
До законопроекту, який сьогодні розглядався у другому читанні, було подано 600 поправок, 367 з яких були враховані.
Серед поправок, які були враховані і містяться в уваленому законі, норма, яка передбачає, що до введення у дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва не проводиться фактична перевірка фізичної особи – підприємця, яка не зареєстрована платником податку на додану вартість, та юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.