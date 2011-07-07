Залишок коштів на коррахунках банків зменшився на 4% – до 13,643 млрд. грн.
12:46, 07 липня 2011Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 6 липня зменшився на 4% і на початок дня 7 червня склав 13,643 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно із наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 11%, або на 1,651 млрд. грн.
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