Залишок коштів на коррахунках банків зменшився на 4% – до 13,643 млрд. грн.

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 6 липня зменшився на 4% і на початок дня 7 червня склав 13,643 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно із наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 11%, або на 1,651 млрд. грн.