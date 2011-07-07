Томенко: Рахункову палату має очолити представник опозиції

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Рахункову палату має очолити представник опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у парламенті.

Як наголосив М.ТОМЕНКО, представники нинішньої влади раніше говорили про те, що Рахункова палата має бути сферою відповідальності опозиції, бо опозиція повинна контролювати використання бюджетних коштів.

«Я думаю, що восени подивимося, наскільки влада готова підтримувати кандидатів від опозиції, які б мусили працювати у системі Рахункової палати, бо це єдиний шанс зупинити той беспредєл, який є у використанні бюджетних коштів», - сказав віце-спікер.

«Ми як опозиція готові делегувати людей у Рахункову палату і забезпечити контроль за бюджетними фінансами... Подивимось, наскільки влада буде готова проголосувати у Верховній Раді за представника опозиції, який мусив би очолити Рахункову палату», - додав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив: «Я не вірю, що представник Партії регіонів на посаді голови Рахункової палати буде забезпечувати реально публічний контроль за використанням бюджетних коштів керівниками Партії регіонів, які сьогодні в уряді. Тільки представник опозиції може це забезпечити».

М.ТОМЕНКО підкреслив, що опозиція підтримує сьогоднішнє рішення парламенту про звільнення Валентина СИМОНЕНКА з посади голови Рахункової палати.

За його словами, в останні роки «Рахункова палата була перетворена на приватну структуру».

Віце-спікер зауважив, що перший заступник голови Рахункової палати помер 6 квітня 2008 року, але до сьогоднішнього дня голова Рахункової палати не подав до Верховної Ради кандидатуру на цю посаду.

«Фактично, більша частина тих людей, які повинні звільнятися і призначатися Верховною Радою, сьогодні працюють незаконно – починаючи з голови Рахункової палати, якого ми звільнили, закінчуючи працівниками», - заявив М.ТОМЕНКО.