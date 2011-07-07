Міжнародні валютні резерви НБУ скоротились до 37,584 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) у червні 2011 року зменшилися на 0,88%, або на 333,77 млн. дол., - до 37 млрд. 584,05 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року золотовалютні резерви збільшилися на 8,7%, або на 3 млрд. 007,65 млн. дол., – з 34 млрд. 576,40 млн. дол.

Також повідомляється, що на 1 липня у структурі резервів 36 млрд. 231,65 млн. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція у МВФ — 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення — 8,32 млн. дол., золото — 1 млрд. 344,05 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.