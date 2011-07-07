Кабмін зобов'язав торгівлю забезпечити використання спеціальних платіжних засобів

Кабінет міністрів України зобов`язав підприємства роздрібної торгівлі забезпечити можливість використання спеціальних платіжних засобів для розрахунків за продані товари (надані послуги).

Це передбачено урядовою постановою від 29 червня 2011 року №706, розміщеною на офіційному сайті Кабміну.

Даним документом вносяться зміни до постанови Кабміну від 15 червня 2006 року № 833 «Про затвердження порядку здійснення торгової діяльності і правил торгового обслуговування населення».

Згідно з новою редакцією порядку здійснення торгової діяльності, він визначає загальні умови торгової діяльності суб`єктів оптової, роздрібної торгівлі, ресторанів, вимоги до торгових мереж і торгового обслуговування покупців, які купують товари у підприємств, незалежно від їх форми власності, фізосіб-підприємців.