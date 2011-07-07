Єфремов: парламент у вересні призначить нового голову Рахункової палати

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що парламент у вересні призначить нового голову Рахункової палати України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на брифінгу у ВР.

За його словами, Верховна Рада готова розглянути кандидатури на посаду голови Рахункової палати, які внесе Президент.

При цьому О.ЄФРЕМОВ нагадав, що саме парламент призначає керівника цього органу, а оскільки нинішній тиждень останній пленарний, то лідер фракції ПР висловив думку, що голова Рахункової палати буде призначений у вересні, тобто вже на наступній сесії.

Разом з тим О.ЄФРЕМОВ не відповів на запитання журналістів, чи буде віддана ця посада представникам опозиційних сил.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні звільнила Валентина СИМОНЕНКА з посади голови Рахункової палати. Парламент звільнив В.СИМОНЕНКА з посади у зв`язку із закінченням терміну його повноважень 11 грудня 2010 року.

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО висловив думку, що Рахункову палату має очолити представник опозиції.

Довідка УНІАН. 11 грудня 2010 року закінчився семирічний термін перебування на посаді голови Рахункової палати В.СИМОНЕНКА, який удруге був призначений на цю посаду постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року.

Відповідно до вимог пункту 16 статті 85 Конституції України, призначення на посаду і звільнення з посади голови та інших членів Рахункової палати відноситься до повноважень Верховної Ради, а статтею 10 Закону «Про Рахункову палату» визначено, що голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою за поданням голови ВР терміном на 7 років.