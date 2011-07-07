За підсумками травня ПДВ в автоматичному режимі відшкодують на 1,753 млрд. грн.
14:12, 07 липня 2011Фінанси
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Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби України (ДПСУ), розміщеному на офіційному сайті відомства з посиланням на голову ДПСУ Віталія ЗАХАРЧЕНКА.
Підприємства, що отримали право на автоматичне відшкодування ПДВ, представляють гірничо-металургійний комплекс, машинобудування, суднобудування, електротехнічну, легку і хімічну промисловість, будівництво, сільське господарство і торгівлю, зернотрейдерів.
За словами В.Захарченка, з початку року підприємствам відшкодовано понад 21 млрд. грн.
Довідка УНІАН. Автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року.
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