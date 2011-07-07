За підсумками травня ПДВ в автоматичному режимі відшкодують на 1,753 млрд. грн.

За оперативними даними, за наслідками обробки декларацій за травень 2011 року (наданих у червні) 139 платників податків отримали право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Сума виплат становитиме 1,753 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби України (ДПСУ), розміщеному на офіційному сайті відомства з посиланням на голову ДПСУ Віталія ЗАХАРЧЕНКА.

Підприємства, що отримали право на автоматичне відшкодування ПДВ, представляють гірничо-металургійний комплекс, машинобудування, суднобудування, електротехнічну, легку і хімічну промисловість, будівництво, сільське господарство і торгівлю, зернотрейдерів.

За словами В.Захарченка, з початку року підприємствам відшкодовано понад 21 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року.