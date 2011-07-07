Базова інфляція в Україні в червні склала 0,6%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в червні 2011 року проти травня 2011 року складе 0,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держкомстату, в травні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 3,6%, проти червня 2010 року - 8,3%, в січні-червні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,5%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін на товари та послуги (інфляція) в Україні в червні ц.р. в порівнянні з травнем ц.р. склав 0,4%, з початку року - 5,9%.

Інфляція в червні 2011 року порівняно з червнем 2010 року становить 11,9%.