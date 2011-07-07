Міжбанк: закриття торгів - 7,9840/7,9880 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9865/7,9905, до 12:00 звузився спред 7,9870/7,9995. До закриття торгів цінові рівні збільшили спред 7,9840/7,9880 грн. / дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2849/52, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2849/52. До закриття торгів ціни зафіксувалися 0,2847/50. У Росії курс долар-рубль знизився на ТОМ`і, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28.0385 (-0.01%).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4256/1,4345. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,4260/11,4335, до 12:00 ціни знизилися до 11,4274/11,4350. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,4031/​​11,4129.