У Херсонській області в червні найбільше подорожчали фрукти

У Херсонській області у червні поточного року порівняно з травнем найбільше подорожчали фрукти, медичні препарати та залізничні послуги, а подешевшали - тваринні жири, яйця і тверді сири.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Херсонській області, на споживчому ринку регіону в травні поточного року в порівнянні з квітневими показниками ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли на 0,2%.

Найбільше підвищилися ціни на фрукти (на 1,7%), безалкогольні напої (1,5%), макаронні вироби (1,4%). Також на 1,3% і 1,2% підвищилися ціни на рибу та рибопродукти та м'ясні продукти відповідно.

На 0,5% подорожчали молоко, хліб і хлібопродукти.

У той же час найбільше подешевшали тваринні жири (на 5,5%), яйця (на 3,1%), тверді сири (на 2,6%), цукор (на 1,5%), овочі (на 1, 1%) вершкове масло (на 0,7%).

Зростання цін у транспортній сфері на 0,6% зумовлене подорожчанням палива та мастил (на 0,8%). Також на 2% і 0,6% виросла вартість послуг залізничного та автомобільного пасажирського транспорту відповідно.

Підвищення цін у сфері охорони здоров'я на 1% викликано зростанням цін на лейкопластири (на 2,6%) та фармацевтичну продукцію (на 1,9%).

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, виросли на 0,9% за рахунок підвищення цін на скраплений газ (на 14,7%).

За даними облстату, індекс споживчих цін у червні 2011 року по області становив 100,4%.