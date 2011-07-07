НБУ має намір посилити умови резервування під споживчі кредити

Національний банк України має намір посилити умови резервування і збільшити нормативи для комерційних банків під споживчі кредити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Нацбанку України Юрій КОЛОБОВ на прес-конференції у четвер, 7 липня.

«Ми бачимо загрозу в цьому процесі (збільшення обсягів споживчого кредитування - УНІАН). Ми працюємо над збільшенням резервування і збільшенням нормативів під споживче кредитування », - сказав Ю. КОЛОБОВ. При цьому зазначив, що відповідні документи можуть бути прийняті протягом найближчих двох тижнів.