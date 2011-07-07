ВР відмовилася встановити для депутатів такі ж правила нарахування пенсії як для інших пенсіонерів

Верховна Рада України відмовилася встановити для народних депутатів такі самі правила нарахування пенсій, як для всіх інших пенсіонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної поправки до законопроекту про пенсійну реформу, внесену народним депутатом Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, проголосували лише 75 народних депутатів з 368 зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, поправка, яка не була підтримана передбачала, що пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється на умовах та в порядку, визначених Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Пенсія для депутатів як і раніше буде нараховуватися відповідно до закону про статус народного депутата. Цей закон встановлює, що при досягненні депутатом пенсійного віку за умови наявності трудового стажу у чоловіків не менше 25 років, у жінок не менше 20, народному депутату призначається пенсія у розмірі 80% від місячної зарплати працюючого депутата. При цьому, за кожний повний рік роботи, що перевищує мінімальний трудовий стаж, розмір пенсії збільшується на 1%, але не більше 90% зарплати депутата.

Пенсія народному депутату виплачується в повному розмірі незалежно від його заробітків чи прибутків, що він отримує після виходу на пенсію. Крім того, в разі виходу на пенсію депутату виплачується грошова допомога у розмірі 12 місячних посадових окладів депутата, що працює, за рахунок бюджету.