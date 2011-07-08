Активи українських банків досягли 1 трлн. грн.

Активи українських банків за січень-червень 2011 р. зросли на 8,4%, у т.ч. за червень - на 0,059%, - до 1,021 трлн. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Загальні активи банків становлять 1,181 трлн. грн., із яких: 67% – кредити; 8,9% – вкладення в цінні папери; 6,4% - залишки коштів на коррахунках, які відкриті в інших банках; 4,3% - готівкові кошти, банківські метали й кошти в НБУ.

Зобов`язання банків зросли на 8,4% - до 871,9 млрд. грн. У структурі зобов`язань 34,2% (або 297,9 млрд. грн.) становили кошти фізичних осіб, 19,3% (або 168,2 млрд. грн.) - кошти суб`єктів господарювання, 19,1% (або 166,4 млрд. грн.) - міжбанківські кредити і депозити.

Капітал українських банків за вказаний період зріс на 8,8% і становив 149,8 млрд. грн., або 14,7% пасивів банків.

Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 9,2% - до 159,3 млрд. грн.

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій станом на 1 липня 2011 року мали 178 банків.