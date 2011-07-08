Сьогодні у долара є можливість для укріплення - експерт

На торгах у п'ятницю, 8 липня, якщо дані про інфляцію виробників Великобританії співпадуть з очікуваннями учасників ринку, фунт знову спробує піднятися вище 1.6000. USD / CHF і USD / JPY навряд чи вийдуть з усталених торговельних діапазонів поточного тижня, відповідно - 0.8400-0.8500 і 80.50-81.50, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, інвестори очікують у п'ятницю релізу даних щодо зміни числа зайнятих у несільськогосподарському секторі економіки США. Згідно з прогнозами, ситуація може покращитися, що допоможе долару зміцнитися. У такому разі євро, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, піде до відімтки1.4200, а фунт - до 1.5900. Якщо ж цифри виявляться гіршими за прогнози, це може привести євро до рівня 1.4450, а фунт - вище рівня 1.6000.