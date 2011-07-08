Міжбанк: зниження котирувань триваэ - 7,9850/7,9910 грн./дол.
11:21, 08 липня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань – 7,9850/7,9910 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2862/65, котирування з євро-гривні піднялися – 11,4550/11,4645. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,4346/48 (четвер — 1,4295/97).
У четвер НБУ на ринок не виходив.
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