Міжбанк: зниження котирувань триваэ - 7,9850/7,9910 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань – 7,9850/7,9910 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2862/65, котирування з євро-гривні піднялися – 11,4550/11,4645. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,4346/48 (четвер — 1,4295/97).

У четвер НБУ на ринок не виходив.