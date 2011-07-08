Мінфін 11 липня визначить банки для виплат зарплат бюджетникам і соцдопомог

Міністерство фінансів 11 липня проведе конкурс з відбору уповноважених банків, через які будуть здійснюватися виплати заробітних плат працівникам бюджетної сфери, а також соціальної допомоги.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства.

Згідно з порядком проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 24 вересня 2010 року № 1086, до участі в конкурсі допускаються банки, які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (крім «Ощадбанку»), у яких значення нормативу миттєвої ліквідності протягом останніх 6 місяців становило не менше 20%.

Конкурс відбудеться за умови надходження конкурсної документації більш ніж від одного банку-претендента.