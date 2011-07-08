Внесено зміни у правові відносини між кредиторами і споживачами фінпослуг

Верховна Рада Україна прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» це рішення проголосували 226 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом удосконалено процедуру банкрутства шляхом усунення недоліків і невизначеності, що містяться в законі про банкрутство.

Посилені гарантії захисту прав та інтересів кредиторів боржника в процедурі відновлення його платоспроможності або визнання банкрутом і створення рівних і справедливих умов задоволення вимог усіх категорій кредиторів.

Законодавчо закріплено вимогу про необхідність повідомлення арбітражним керуючим комітету кредиторів про час, місце та умови продажу заставного майна (шляхом направлення рекомендаційного листа з повідомленням про вручення).

Удосконалено процедуру звернення стягнення на майно боржника, а також вдосконалено процедуру продажу права вимоги за кредитними договорами шляхом встановлення можливості процесуального правонаступництва при заміні сторони в судовому процесі в разі відступу права вимоги за кредитними договорами; можливості розкриття банківської таємниці за простроченими кредитами особам, з якими укладаються договори про відступлення права вимоги до клієнта по прострочених кредитах.

Законом уточнюється, що особі, яка виселяється, надається постійне житлове приміщення, зазначене в рішенні суду або постанові прокурора.

Законодавчо забороняється надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України.

Також збільшується перелік вартості кредитних умов, про що зобов'язаний повідомити кредитодавець перед укладенням договору про надання споживчого кредиту, а саме: орієнтовна сукупна вартість кредиту з урахуванням відсоткової ставки за кредитом і вартість усіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з отриманням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту.

Законом встановлюється, що споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцю додаткові комісії разом із зазначеними в чинному законодавстві будь-якими зборами, відсотками або іншими вартісними елементами кредиту, які не були зазначені в договорі.

Встановлюється, що кредитодавець не має права встановлювати в договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою і не визначені чинним законодавством.

Кредитодавець не має права відмовити споживачеві в прийнятті платежу при достроковому поверненні споживчого кредиту, а також не має права встановлювати споживачу платню при достроковому поверненні споживчого кредиту.

Народний депутат від НУ-НС Станіслав АРЖЕВІТІН зазначив, що виселення з житла неплатників кредиту «може бути тільки за рішенням суду». У разі підписання цього закону його дія не поширюватиметься на договори, укладені до її прийняття.