«ПриватБанк» має намір отримати статус банку з іноземним капіталом

«ПриватБанк» (Дніпропетровськ) має намір стати банком з іноземним капіталом.

Про це йдеться у повідомленні банку про проведення загальних зборів акціонерів, яке заплановане на 8 серпня 2011 року.

На порядку денному зборів вказані питання, пов'язані з «прийняттям до складу учасників (акціонерів) КБ «Приватбанк» нерезидента України і перетворення КБ «Приватбанк» в банк за участю іноземного капіталу та його реєстрацію в Національному банку України у зв'язку з придбанням КБ «Приватбанком» статусу банку з іноземним капіталом».

Акціонери також планують затвердити кількість акцій, які має намір придбати нерезидент та курс гривні до іноземної вільно конвертованій валюті, за яку буде здійснюватися оплата акцій.

Згідно з повідомленням «Приватбанку», станом на 7 червня 2011 сумарний пакет акцій, який належить Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, становив 90,069995% (окремо їх частка становить 45,069997% і 44,999998%, відповідно). Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, становить 7,45%.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк з іноземним капіталом - це банк, в якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10%.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку становили 128,361 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 111,470 млрд. грн., зобов'язання - 116,034 млрд. грн., власний капітал - 12,326 млрд. грн., статутний капітал - 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» у I кварталі 2011 року отримав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн.