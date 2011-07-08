ВР ухвалила зміни до закону про держзакупівлі з урахуванням всіх пропозицій Президента

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» з урахуванням усіх пропозицій Президента країни.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» це рішення проголосували 263 з 335 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня 2011 року прийняти Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Після цього представники Світового банку і Єврокомісії висловили зауваження до документа. 1 червня під час візиту в Брюссель перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна планує доопрацювати закон про держзакупівлі, прийнятий 17 травня, з експертами СБ.

17 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скористався правом вето щодо Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" (№ 7532).

В.ЯНУКОВИЧ повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.

Зокрема, Президент вважає, що запропоновані зміни суттєво обмежують сферу застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель".

На думку Президента, пропозиції про виключення зі сфери дії закону закупівель, які здійснюються за кошти підприємств державного та комунального секторів економіки, не відповідають європейським стандартам, міжнародним зобов'язанням України про адаптацію її законодавства до законодавства ЄС.

«Істотне розширення переліку випадків, на які не поширюється дія закону, а, отже, і процедури закупівлі, може призвести до обмеження конкуренції у відповідних сферах, підвищення корупційних ризиків під час здійснення відповідних закупівель, а також до неефективного витрачання бюджетних коштів та додаткових бюджетних витрат », - наголошується в пропозиціях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ вважає за доцільне не виводити з-під сфери дії Закону України "Про здійснення державних закупівель" випадки, коли предметом державних закупівель є: товари та послуги, які закуповуються органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами (виробничими майстрами і підсобними господарствами таких установ та ізоляторів); товари та послуги, які безпосередньо закуповуються для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, а також культурно-мистецьких та туристичних заходів та фестивалів; корми для циркових тварин; товари і послуги для створення нових постановок (концертів), виготовлення ( створення) початкових відеоматеріалів, аудіовізуальних творів; товари та послуги, призначені безпосередньо для забезпечення проведення будь-яких заходів та офіційного прийому за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та членів Кабінету Міністрів України; послуги з авіаперевезення всіх державних офіційних делегацій.

Крім того, беручи до уваги, що закон значно розширює можливості застосування процедури закупівлі в одного учасника, Президент вважає за доцільне виключити з чинного переліку предметів закупівлі поставки електричної, теплової енергії, її транспортування; послуги з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення.