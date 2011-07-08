Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє стабільний курс гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні в Києві.

«У нас немає ніяких, повторюю, ніяких, підстав вважати, що у нас буде коливання курсу валюти», - підкреслив Президент.

За його словами, на сьогоднішній день золотовалютні резерви Національного банку становлять близько 37,5 млрд. доларів, і очікується їх збільшення.

"І до кінця цього року, як кажуть, якщо Бог дасть нам, ми будемо мати близько 40 мільярдів", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, нагадавши, що на початку 2010 року золотовалютні резерви становили понад 26 млрд. доларів.

Він запевнив, що українська банківська система працює стабільно. Також на стабільність гривні, на його думку, буде впливати співпраця України з Міжнародним валютним фондом.

«Співпраця з МВФ є ознакою стабільності української банківської системи, і також є ознакою того, що світове фінансове співтовариство з довірою ставиться до української фінансової системи», - зазначив Президент.