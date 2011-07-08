Литвин: одним з перших питань на наступній сесії стануть зміни до Податкового кодексу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що під час наступної сесії парламенту одними з перших будуть розглянуті зміни до Податкового кодексу, які стосуються спрощеної системи оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами В.ЛИТВИНА, відповідний проект документа вже підготовлений. «Він фактично підготовлений до розгляду і скажу відверто, що його розгляд штучно стримується», - сказав він.

В.ЛИТВИН пояснив, що є низка зобов’язань у України перед міжнародними організаціями і саме цим пояснюється затримка з розглядом відповідного законопроекту.