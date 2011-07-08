АУКБ: ринок колекторських послуг у 2011 р. збільшиться на 25%

17:18, 08 липня 2011
Фінанси
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Асоціація учасників Колекторського Бізнесу (АУКБ) прогнозує збільшення обсягів ринку колекторських послуг у 2011 році на 25% - до 10 млрд. грн.

Про це повідомила прес-служба АУКБ у переданому агентству УНІАН листі.

У повідомленні зазначається, що у 2010 році обсяг ринку колекторських послуг склав близько 8 млрд. грн., з яких 5 млрд. грн. - портфелі, передані в роботу на комісійній основі, а 3 млрд. грн. - обсяг угод з продажу проблемних портфелів.

При цьому до 90% усіх боргів, з якими працюють колектори, складають борги банківського сегменту.

«На 2011 рік планується збільшення, як обсягу ринку комісії (до 6 млрд. грн.), так і ринку покупки портфелів проблемної заборгованості (до 4-4,5 млрд. грн.)», - говориться у повідомленні.

Також з посиланням на дані Національного банку (на конець 2010 року) відзначається, що проблемна заборгованість у банківському секторі оцінюється у 90 млрд. грн., сума регресів по страхових компаніях — 900 млн. грн, а борги у сфері ЖКХ - понад 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Асоціація учасників Колекторського Бізнесу України була створена у грудні 2008 року. Сьогодні до її складу входять компанії: Credit Collection Group, ТВТ «Служба виконання зобов`язань», компанія Verdict, що входить до групи компаній eCall, ТВТ «Європейське агентство з повернення боргів», ТВТ «Укрборг»,ТВТ «Універсальна Колекторська Група», ТВТ "Фінансове агентство по збиранню платежів", ТВТ "УкрФінанси", ТВТ "Кредитекспрес", «Примоколект», компанія CredEx та ТВТ "АКЗБ "Дельта М".

 

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