Міжбанк закриття: котируваннями 7.9850/7.9865 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9850/7,9910, на 12:00 звузився спред 7,9845/7,9875. На час закриття торгів цінові рівні звузили спред 7.9850/7.9865 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2862/65, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2859/63. На час закриття торгів ціни зафіксувалися 0,2854/57. У Росії курс долар-рубль знизився на томі, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 27.9300 (-0.02%).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4227/1,4368 . Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4550/11,4645, на 12:00 ціни знизилися 11.4230/11.4313. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11.3930/11.3940.