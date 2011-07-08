"Український професійний банк" розмістив на ПФТС облігації серії Е на 100 млн. грн.

ПАО "Український професійний банк" привернув на ФБ ПФТС 100 млн. грн. шляхом розміщення 100 000 іменних процентних облігацій серії Е номінальною вартістю 1 000 грн. з процентною ставкою по першому процентному періоду у розмірі 15% річних і датою погашення 23 червня 2016 р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно проспекту емісії банку, фінансові кошти, привернуті від продажу облігацій, в повному об`ємі будуть направлені на кредитування вітчизняних підприємств.

Довідка УНІАН. «Український професійний банк» (м. Київ) зареєстрований в січні 1992 року.

На 1 квітня 2011 року основним акціонером банку було ТОВ «Український інвестиційний-фінансовий альянс», пряма участь - 94,94%.