Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає невдалими реформи уряду з дерегуляції й детінізації економіки.

Про це Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер», повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, під час восьмої сесії Верховна Рада працювала як хлібозавод. «Закони приймалися навіть вночі. І вся країна за цим спостерігала. Але про роботу парламенту треба судити не за кількістю законів, а за їх якістю і за тими результатами, які люди відчувають на собі після такої ударної роботи народних депутатів», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Глава парламентського комітету вважає, що результати цієї роботи очевидні. «Ми розпочали реформу дерегуляції. Всі про це чули. Можна сміливо стверджувати, що в цій сфері прийнято законів більше, ніж за попередні 20 років. Але замість пожвавлення ділової активності люди відчули зростання безробіття, скорочення інвестицій і погіршення бізнес-клімату. Це відбувається тому, що потрібні і корисні закони по дерегуляції залишилися на папері, а Податковий кодекс «накрив» малий і середній бізнес, паралізувавши його роботу», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Ще однією невдалою реформою, за її словами, стала детінізація економіки. «Ми чуємо щодня, як влада бореться з корупцією, як іде легалізація зарплат за планом, розробленим віце-прем`єром Сергієм ТІГІПКО. Насправді в країні відбувається централізація тіньової економіки, за якої тіньові процеси стають сильнішими, ніж легальні. Створюються умови, за яких працювати в тіні вигідніше, і це ще більше руйнує економіку України», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також спростувала заяви представників Кабінету міністрів про бурхливе зростання економіки. «Уряд радісно звітує про зростання ВВП, про збільшення випуску промислової та сільгосппродукції. Але коли приїжджаєш до людей, то чуєш абсолютно протилежне. Люди відчувають зростання економіки по зростанню цін на продукти і товари першої необхідності, а також по нестримному зростанню тарифів. У результаті непродуманих і погано організованих реформ рядові люди в нашій країні стали жити в 1,5 рази гірше, а рядові олігархи стали жити удвічі краще», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.