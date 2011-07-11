Пара євро / долар на поточному тижні залишиться в рамках 1.4000-1.4500 - експерт

Пара євро / долар на поточному тижні (11-15 липня), за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, залишиться в рамках 1.4000-1.4500, тяжіючи при цьому вниз. Сприяти цьому будуть нові чутки про поширення боргової кризи в Європі: наступною країною може виявитися Італія. Якщо фунт піде слідом за євровалютою, то його метою стане рівень 1.5700. Роль валют-притулків для японської ієни і швейцарського франка збережеться. Пара USD / JPY, ймовірно, залишиться в діапазоні 80.00-81.00, а USD / CHF продовжить тяжіти до 0.8300.

Як відзначають аналітики, на цьому тижні будуть опубліковані дані по зовнішній торгівлі, протокол останнього засідання FOMC, на якому було прийнято рішення щодо відсоткових ставок, дані по інфляції, цифри з роздрібної торгівлі, індикатор впевненості споживачів, що розраховується університетом Мічигану, показники промислового сектора у США . Крім того, глава ФРС Бен Бернанке виступить перед Палатою представників з піврічною промовою про грошово-кредитну політику. Важливими для ринку також стануть: індекс споживчих цін у Німеччині та ЄС, показники зовнішньої торгівлі, ринку праці та інфляції у Великобританії, рішення щодо основної відсоткової ставки в Японії.