Підконтрольна Фірташу Centragas Holding придбала 89,97% банка «Надра»

Компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбала 89,97% ПАТ «КБ «Надра» (Київ).

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

«Банк «Надра» завершив усі необхідні операції у системі депозитарного обліку цінних паперів, що дозволяє компанії Centragas Holding GMBH стати повноправним найбільшим акціонером ПАТ «КБ «Надра» з часткою 89,97% у статутному капіталі банку», - йдеться у прес-релізі.

У повідомленні також зазначається, що банк завершив процедури реєстрації державними регуляторами збільшення розміру статутного капіталу і додаткової емісії акцій банку.

Як повідомлялося, тимчасовий адміністратор банку «Надра» 28 березня 2011 року ухвалив рішення про проведення додаткової емісії акцій, у результаті якої статутний капітал банку збільшиться з 390,36 млн. грн. – до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Розміщення 350 млн. простих іменних акцій у бездокументній формі номінальною вартістю 10 грн. було закритим.

Антимонопольний комітет України дозволив компанії Centragas Holding придбати більш як 50% у капіталі проблемного банку «Надра».

Банк «Надра» 29 квітня 2011 року повідомив про завершення розміщення акцій додаткової емісії на суму 3,5 млрд. грн. Компанія Centragas Holding AG і "Надра Банк" підписали договір купівлі-продажу акцій, згідно з яким усі 100% акцій додаткової емісії отримує компанія Centragas Holding AG.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» працює тимчасова адміністрація Національного банку України.

За оцінками аудиторів, станом на 1 жовтня 2010 року, для відновлення нормальної роботи банку необхідно було близько 8,8 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

У 2010 році банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,74 млн. грн. проти збитку 1,36 млрд. грн. у 2009 році.