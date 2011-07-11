Новий глава ЄЦБ Маріо Драгі очолив рейтинг найвпливовіших фінансистів

Новий глава Центрального банку Європи італієць Маріо ДРАГІ очолив щорічний рейтинг найвпливовіших європейських фінансистів, який складається виданням Financial News. Вперше першу позицію списку зайняв банкір, що займається фінансовим регулюванням, відзначають укладачі. Драгі, який займав пост глави ЦБ Італії, з жовтня поточного року вступить на посаду директора європейського Центробанку, крім цього, він входить до числа радників різноманітних фінансових відомств Європи. Торік Драгі зайняв друге місце рейтингу.

У цьому році друге місце в списку дісталося виконавчому директору Deutsche Bank Йозефу Аккерману. Фахівці оцінили успішність його діяльності на посаді: в минулому році Аккерман провів вигідну угоду щодо купівлі Postbank, після чого банківська група зуміла досягти амбітної мети - € 10 млрд дооподатковуваного прибутку. У 2009 році показник становив € 4 млрд.

Бронзову позицію рейтингу найвпливовіших фінансистів Європи зайняв директор банківської групи Goldman Sachs International і віце-голова Goldman Sachs Майкл Шервуд. Його робота в компанії почалася ще у 1986 році; «з тих пір він досяг зарплати у $ 14,4 млн», пише Financial News.

Далі місця у списку поділилися таким чином: четвертим став ще один фінансовий регулятор Стефан Інгвес - голова Базельського комітету з банківського нагляду; п'ятим - виконавчий директор Credit Suisse Бреді Дуган. Шоста позиція рейтингу дісталася ще одному топ-менеджеру Goldman Sachs - главі інвестиційного підрозділу банку Річарду Нодді. Сьоме, восьме, дев'яте місця зайняли відповідно голова підрозділу Deutsche Bank з корпоративного та інвестібанкінгу Аншу Джейн, глава Банку Англії Мервін Кінг, президент біржі NYSE Euronext Домінік Черутті.

Замикає десятку виконавчий директор компанії P-Solve Майк Фолкнер.

Щорічний рейтинг FN складається за допомогою опитування гравців і фахівців фінансового ринку. У список потрапляють лише європейці, що не займають державні посади, пише «Газета.Ru».