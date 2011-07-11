Підконтрольна Фірташу Centragas Holding придбала 89,97% банку «Надра»

Компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбала 89,97% ВАТ «КБ «Надра» (Київ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

«Банк «Надра» завершив всі необхідні операції в системі депозитарного обліку цінних паперів, що дозволяє компанії Centragas Holding GmbH стати повноправним найбільшим акціонером ВАТ «КБ «Надра» з часткою 89,97% у статутному капіталі банку", - йдеться в прес-релізі .

У повідомленні також вказується, що банк завершив процедури реєстрації державними регуляторами збільшення розміру статутного капіталу та додаткової емісії акцій банку.

Як повідомлялося, тимчасовий адміністратор банку «Надра» 28 березня 2011 року прийняв рішення про проведення додаткової емісії акцій, у результаті якої статутний капітал банку збільшиться з 390,36 млн. грн. - до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Розміщення 350 млн. простих іменних акцій у бездокументарній формі номінальною вартістю 10 грн. було закритим.

Антимонопольний комітет України дозволив компанії Centragas Holding придбати понад 50% у капіталі проблемного банку «Надра».

Банк «Надра» 29 квітня 2011 повідомив про завершення розміщення акцій додаткової емісії на суму 3,5 млрд. грн. Компанія Centragas Holding AG і "Надра Банк" підписали договір купівлі-продажу акцій, згідно з яким всі 100% акцій додаткової емісії придбає компанія Centragas Holding AG.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» працює тимчасова адміністрація Національного банку України.

За оцінками аудиторів, станом на 1 жовтня 2010 року для відновлення нормальної роботи банку необхідно було близько 8,8 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

У 2010 році банк «Надра» отримав прибуток у розмірі 4,74 млн. грн. проти збитку 1,36 млрд. грн. в 2009 році.