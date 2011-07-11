Ощадбанк дорозмістив єврооблігації на 200 млн. дол

АТ «Ощадбанк» (Київ) 8 липня 2011 дорозмістити п'ятирічні єврооблігації на 200 млн. дол під 8,05% річних.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

«Ця операція є продовженням випуску, здійсненого у березні 2011 року на суму 500 млн. дол США, за ставкою 8,25% річних. Лід-менеджерами трансакції виступили банки Credit Suisse і Morgan Stanley», - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, заявки на участь у цій трансакції надійшли від 55 інвесторів, книга склала близько 400 млн. дол. Інвестори з Великобританії викупили 64% випуску єврооблігацій, Європи - 26%, Швейцарії - 8%. Головним чином папери купували компанії з управління активами, хедж-фонди і банки.

Як і у випадку першого випуску, дорозміщення було здійснене протягом кількох годин після оголошення його умов. Ощадбанку вдалося знизити первинний орієнтир прибутковості з 8,1% до 8,05%, і збільшити суму залучення з заявлених «мінімум 100 млн. дол» до 200 млн. дол

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 68,081 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 45,037 млрд. грн., зобов'язання - 51,243 млрд. грн., статутний капітал - 13,892 млрд. грн., власний капітал - 16,838 млрд. грн.

«Ощадбанк» у I кварталі 2011 року отримав прибуток 127 млн. грн.