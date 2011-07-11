11-12 липня в Брюсселі відбудуться проміжні консультації з підготовки угоди про ЗВТ між Україною і ЄС

У Брюсселі 11-12 липня відбудуться проміжні консультації з неузгоджених питань у рамках переговорів про підготовку угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили у службі заступника міністра економіки Валерія П’ЯТНИЦЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, черговий, 18-й раунд переговорів з підготовки угоди про ЗВТ між Україною і Європейським Союзом планується провести у другій половині вересня в Брюсселі.

Наприкінці травня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ провів у Брюсселі переговори з представниками Європейської Комісії, і після їх завершення заявив про зняття більшості спірних питань з підготовки угоди про ЗВТ.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначав, що у переговорах про створення ЗВТ з ЄС залишилися три неврегульованих питання. Зокрема, щодо обсягів квотування експорту аграрної продукції, допуску українських автоперевізників на європейський ринок послуг і компенсацій за відмову від використання Україною географічних назв товарів.

Довідка УНІАН. Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі у березні 2008 року.

Керівництво ЄК і влада України сподіваються на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з ЄС у поточному році.