Податковий кодекс не сприяв активізації ділової активності і залученню інвестицій – Кінах

Введення в дії Податкового кодексу не сприяло активізації ділової активності в Україні, а також залученню інвестицій в країну.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ сьогодні під час брифінгу.

«Ми стурбовані тим, що в законопроекті (Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі законодавчі акти України» (про удосконалення деяких норм Податкового кодексу) – УНІАН) не враховані ті пропозиції громадських організацій, експертів, які були направлені на прискорення модернізації нашої економіки, на відновлення основних фондів, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу», - також відзначив він.

Крім того, по словах А.Кінаха, не враховані в законі пропозиції по відновленню легкої промисловості через механізми критичного імпорту. «Тобто устаткування, яке не проводиться в Україні, повинне на максимально сприятливих умовах притягуватися як інвестиційний імпорт для модернізації підприємств легкої промисловості», - сказав президент УСПП.

Серед іншого він відзначив те, що в законі не було враховано введення механізму податкового векселя, а також рекомендації експертів по створенню умов енергозбережень і енергоефективності. «Податковий кодекс вимагає істотного удосконалення», - вважає А.Кінах.

«Показники зростання валового внутрішнього продукту в деяких галузях – це не результат ефективних дій на внутрішньому ринку. Це в першу чергу результат сприятливої кон`юнктури на традиційних українських експортних зовнішніх ринках – гірничо-металургійний комплекс, хімічний комплекс, частково машинобудування», - відзначив він.

По словах А.Кінаха, Податковий кодекс і економічну політику держави необхідно істотно підсилювати. Пропозиції УСПП і експертів в даному питанні будуть сформульовані в обігу до Президента, уряду і парламенту для ухвалення відповідних рішень.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі законодавчі акти України» (про удосконалення деяких норм Податкового кодексу).