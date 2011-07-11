"ВТБ Банк" став первинним ділером на ринку ОВДП

"ВТБ Банк" став первинним ділером на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

«6 липня 2011 року Міністерством фінансів України був проведений відбір первинних ділерів, за наслідками якого "ВТБ Банк" став первинним ділером і отримав право підписати договір про співпрацю у частині розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів з Міністерством фінансів України», - говориться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 23 лютого 2010 року Міністерство фінансів проводить аукціони з первинного розміщення ОВДП, в яких можуть брати участь виключно первинні ділери. Первинні ділери визначаються Мінфіном.

На сьогодні статус первинного ділера з ОВДП мають "ІНГ Банк Україна", "Ощадбанк", "Укрсиббанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укргазбанк", «Родовід Банк», "ОТП Банк", "Унікредит Банк", "Ерсте Банк", "Банк Київ", "Київська Русь", "Креді Агріколь", "Укрексімбанк", "Сітібанк" та "Дочірній банк Ощадбанку Росії".