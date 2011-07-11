Абоненти ВОЛІ можуть оплачувати послуги за допомогою електронної системи EasyPay

До численних систем моментальної оплати, які доступні для зручності абонентів ВОЛІ, додалася система EasyPay компанії EasySoft. Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків із громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Оплата відбувається у режимі реального часу, без комісії. Даний сервіс вже доступний для абонентів ВОЛІ у містах: Київ, Харків, Хмельницький, Рівне, Львів, Донецьк, Кіровоград, Чернівці, Краматорськ, Запоріжжя, Вінниця і Кривий Ріг.

Для того, щоб сплатити за послуги за допомогою EasyPay, необхідно зайти на сайт платіжної системи easypay.ua, вибрати послугу і провайдера, і, слідуючи підказкам, пройти процедуру оплати.

Як зазначила директор з обслуговування абонентів ВОЛІ Олена ІКОННІКОВА, компанія постійно розширює перелік систем для миттєвої оплати своїх послуг у рамках поступової відмови від паперових рахунків і переходу до використання електронних способів оплати.

Крім того, за її словами, компанія «прагне створити максимум зручностей» для своїх абонентів, а «зручність і простота оплати – важлива складова послуг». Перевага інтернет-систем платежів полягає у тому, що вони здійснюються у режимі реального часу і потребують не більше хвилини. При цьому, як повідомила О.ІКОННІКОВА, оплату можна здійснювати, перебуваючи у будь-якій точці світу, у будь-який час доби.

На даний час користувачі послуг ВОЛІ мають можливість оплачувати послуги без комісії на Порталі абонента компанії. Окрім цього, компанія пропонує широкий вибір електронних платіжних систем, зокрема: «Єдиний гаманець» (оплата без комісії), Portmone, «Приват 24» (без комісії), WebMoney, Money.ua, «ПлатиМО» тощо. Жителі Києва також можуть також поповнити свій особовий рахунок через мережу кіосків «Преса», розташованих в усіх районах міста, і магазини «Евросеть» (без комісії).

Список можливостей миттєвої оплати послуг ВОЛІ вже включає платіжні термінали Ibox, CityPay, EasySoft, а також платіжні термінали АБ «Укргазбанк» і «Райффайзен банк Аваль».

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером і надає комплексну мультисервісну послугу, що включає інформацію і розваги, – доступ до телепрограм і відео-за-запитом; комунікації – високошвидкісний доступ до Інтернету, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.