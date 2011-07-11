Надходження до Пенсійного фонду у січні-червні зросли на 3,8%

За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) в січні-червні 2011 року з усіх джерел фінансування надійшло 97,557 млрд. грн., що на 3,8%, або на 3,557 млрд. грн., більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

Власні надходження за звітний період склали 66,009 млрд. грн., що становить 101,6% планових показників. Надходження власних доходів, порівняно із січнем-червнем 2010 року, цього року зросли на 11,434 млрд. грн., або на 21%.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги в січні-червні 2011 року склали 104,554 млрд. грн.

На 1 липня 2011 року середній розмір пенсії склав 1205 грн. Кількість пенсіонерів усіх категорій склала 13,726 млн. чоловік.