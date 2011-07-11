Законопроект про спрощене оподаткування необхідно приймати у вересні як першочерговий – Кінах

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інші законодавчі акти щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва (№8521) необхідно приймати як першочерговою у вересні 2011 року, коли парламент відновить роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.

«Я упевнений, спрощена система оподаткування буде збережена, а законопроект необхідно приймати як першочерговою у вересні поточного року», - сказав він.

Даний законопроект, за словами А.Кінаха, направлений на удосконалення спрощеної системи оподаткування, і документ вносився до парламенту урядом за дорученням Президента України.

Як відзначив президент УСПП, в законопроекті враховано близько 80% всіх пропозицій об`єднань підприємців. Зокрема, законопроект передбачає відновлення співпраці підприємців з юридичними особами, фіксує соціальний захист підприємців-пенсіонерів.

Довідка УНІАН. Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу і інші законодавчі акти щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва (№8521) зареєстрований в парламенті 16 травня 2011 року. Серед іншого він передбачає відміну норми, згідно якої платники податку на прибуток не можуть відносити на валові витрати придбання товарів/послуг у фізичних осіб, - платників єдиного податку.