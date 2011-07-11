Зміни до Податкового кодексу підтверджують готовність влади до соціального діалогу - Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що внесення змін до Податкового кодексу свідчить про готовність влади до широкого соціального діалогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ сказав, коментуючи внесення парламентом поправок до Податкового кодексу.

"Влада зобов`язана щодня співпрацювати з різними шарами суспільства для підвищення якості реформ, що проводяться”, - підкреслив перший віце-прем`єр.

За його словами, важливо відстежувати наслідки ухвалених рішень і своєчасно вносити корективи.

А.КЛЮЄВ заявив, що ухвалені минулого тижня зміни до кодексу враховують аналіз практики застосування норм Податкового кодексу і покликані врегулювати значну частину проблемних питань.

Він повідомив, що уточнені деякі терміни, ряд формулювань виписані коректніше для однозначного їх тлумачення, є пункти, що стосуються скорочення обсягів податкової звітності. Також чіткіше прописані умови і формальності, яких повинні дотримуватися представники податкової служби, щоб мати право проводити перевірку підприємства.

Крім того, зазначив А.КЛЮЄВ, обмежені перевірки малого бізнесу.

«Ми продовжимо роботу над спрощенням життя підприємців – ще багато що потрібно зробити. З одного боку, важливо співробітничати з представниками бізнесу, враховувати їх пропозиції, скорочувати адміністративні бар`єри, з іншого – своєчасно реагувати на корупційні прояви», - підкреслив перший віце-прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Верховна Рада України ухвалила у цілому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України» (про удосконалення деяких норм Податкового кодексу).