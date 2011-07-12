Негативне сальдо зовнішньої торгівлі досягло 4,6 млрд.дол.

За січень-травень 2011 р. експорт товарів із України порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 43% - до 26 млрд. 954,9 млн. дол. США, імпорт в Україну – на 52,5% - до 31 млрд. 580,8 млн. дол., негативне сальдо становило 4 млрд. 625,9 млн. дол., збільшившись в 2,3 раза (у січні-травні 2010 р. – 1 млрд. 981,4 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

Зокрема, в травні 2011 р. експорт товарів збільшився порівняно з травнем 2010 р. на 42,3% - до 5 млрд. 970,3 млн. дол., імпорт збільшився на 53,3% - до 6 млрд. 766,6 млн. доларів. Негативне сальдо становило 796,3 млн. дол., у той час, як у травні 2010 р. ця цифра становила 218,6 млн. доларів.

За підсумками січня-травня ц.р., коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,85 (у січні-травні 2010 р. – 0,90).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 206 країн світу.

Обсяги експорту до країн СНД становили 36% від загального обсягу експорту, Європи – 30,5% (у т.ч. до країн Європейського Союзу – 29,8%), Азії – 25%, Африки – 4,3%, Америки – 4,1%.

Найбільші експортні поставки здійснювалися в Російську Федерацію – 27,1% від загального обсягу експорту, Туреччину – 6,2%, Італію – 5,6%, Польщу – 4,3%, Німеччину – 3,7%, Білорусь – 3,1%, Індію – 2,7%.

Збільшився експорт товарів у всі основні країни-партнери: Польщу – на 94,7%, Німеччину - на 75,5%, Італію – на 72,6%, Російську Федерацію – на 56,6%, Туреччину – на 36,5%, Індію - на 35,8%, Білорусь – на 27,6%.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали й вироби з них – 33,4% від загального обсягу. Мінеральні продукти становили 14,1%, механічне і електричне обладнання – 10%, продукція хімічної й пов`язаних з нею галузей промисловості – 7,5%, транспортні засоби й дорожнє обладнання – 6,8%, продукти рослинного походження – 6,4%, жири й масла тваринного або рослинного походження – 5,9%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-травнем 2010 р. збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її перегонки – з 7,3% до 7,8%, жирів і масел тваринного або рослинного походження - з 5,1% до 5,9%, руди, шлаків і золи - з 4,2% до 5,5%, залізничних або трамвайних локомотивів, колійного обладнання – з 4,1% до 5,4%, електричних машин – з 4,4% до 5,2%, виробів із чорних металів – з 3,6% до 4,4%, продуктів неорганічної хімії – з 2,1% до 2,5%, добрив – з 2% до 2,3%.

Разом із тим, зменшилася частка чорних металів - з 30,9% до 29%, механічних машин – з 6,3% до 4,8%, зернових культур – з 5,5% до 3,7%.

Імпорт з країн СНД складав 47,8% від загального об`єму, з Європи - 30,3% (в т.ч. з країн Європейського Союзу - 29%), Азії - 15,3%, Америки – 4,9%, Африки – 1,4%, Австралії і Океанії – 0,3%.

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювалися з Російської Федерації - 39,9%, Німеччини - 7,8%, Китаю - 7,1%, Білорусі – 4,2%, Польщі – 3,6%, США – 3,3%, Італії – 2,1%.

Збільшилися проти січня-травня 2010 р. імпортні поставки з Білорусі (на 96%), США (на 76%), Німеччини (на 67,3%), Російської Федерації (на 63%), Китаю (на 56,8%), Італії (на 38,9%), Польщі (на 22%). Мінеральні продукти становлять 39,5% обсягу імпорту товарів. На поставки механічних і електричних машин доводилося 13,2%, продукції хімічної і пов`язаних із нею галузей промисловості – 10%, транспортних засобів і колійного обладнання – 6,8%, полімерних матеріалів, пластмаси й каучуку – 5,4%, чорних металів і виробів із них – 4,5% від загальної вартості імпорту.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її перегонки – з 32,7% до 37,5%, механічних машин – з 6,6% до 7,5%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних – з 4,9% до 6,1%, електричних машин – з 5,3% до 5,6%. Зменшилася частка фармацевтичної продукції – з 4,1% до 3,3%, паперу й картону – з 2,5% до 2%, інших продуктів хімічної промисловості – з 2,1% до 1,9%, руди, шлаків і золи – з 2,9% до 1,5%.

В України надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 515,7 млн. дол. (збільшення на 56,4%). Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 2 млрд. 556,5 млн. дол. (у 2 рази більше, ніж у січні-травні 2010 р.).

За 5 місяців 2011 р. експорт давальницької сировини становив 39 млн. дол. (у 2 рази більше, ніж за січень-травень 2010 р.). Водночас в Україну імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 27,2 млн. дол. (на 44,7% більше обсягів січня-травня 2010 р.).