Міжбанк: торги відкрилися підвищенням котирувань - 7,9860/7,9905 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9860/7,9905 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2809/12, котирування щодо євро-гривні знизилися – 11,0845/11,0930. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,3926/28 (понеділок — 1,4151/53).

У понеділок НБУ на ринок не виходив.