Експерти: зволікання з приватизацією енергопідприємств призведе до зниження їх вартості

Зволікання у питаннях приватизаціїі підприємств енергетики призведе тільки до зниження їх вартості.

Таку думку висловив в коментарі УНІАН президент Енергетичної асоціації України Василь КОТКО.

«Приватизація теплової енергетики почалася ще в кінці 90-х, але даний процес не був закінчений і постійно переносився», - сказав В.Котко. На його думку, приватизовувати теплову енергетику треба було давно і рішуче. «Якщо ще рік почекати, то приватизовувати буде нічого», - вважає експерт.

Член Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Василь КИСЕЛЬОВ вважає, що виставлені на продаж державні пакети акцій теплової генерації і обленерго будуть продані за їх справедливою ціною. Інвестиційна група «Сократ» оцінює доходи від приватизації теплової енергетики в 5-5,5 млрд. грн. в 2011 році.

По словах В.Кисельова, основна мета приватизації – привернути необхідні мільярди гривень в теплову енергетику, щоб підвищити ефективність її роботи. Він вважає, що в приватизації української енергетики можуть взяти участь як вітчизняні інвестори, які вже мають активи в галузі, так і іноземні компанії.

Нагадаємо, в III-IV кварталі поточного року Фонд держмайна України (ФДМУ) планує продати держпакети акцій двох теплових генерацій і дев`яти енергорозподільних підприємств.

Згідно плану-графіку ФДМУ, в серпні планується оголосити конкурс по приватизації 50% акцій «Закарпаттяобленерго», 46% акцій «Черкасиобленерго», 45,1% акцій «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго»; у вересні – 50% акцій «Вінніцяобленерго» 45% акцій «Чернівціобленерго», 40% акцій «Донецькобленерго» і 25% акцій «Дніпроенерго», у жовтні – 50% акцій «Дніпрообленерго», 45% акцій «Крименерго» і 25,99% акцій «Тернопільобленерго».