Залишок коштів на коррахунках банків 11 липня збільшився на 4%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 11 липня 2011 року збільшився на 4% і на початок днів 12 червня 2011 року становив 14,471 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 5%, або на 0,823 млрд. грн.