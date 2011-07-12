Негативне сальдо інтервенцій НБУ в червні склало майже 1,5 млрд. дол.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку України на валютному міжбанківському ринку в червні ц.р. становило 1 млрд. 497,7 млн. дол. (в еквіваленті).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Резерви НБУ поповнилися на 557,1 млн. дол. (в еквіваленті) за рахунок купівлі: 170 млн. євро, 72,7 млн. австралійських доларів, 200,5 млн. швейцарських франків.

У червні Нацбанк з резервів продав 2 млрд. 54,8 млн. дол. США.

Обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 27911,1 млн. дол.

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою становив 4591,5 млн. дол. США, в т.ч. банки купили у населення 1689,7 млн. дол. США, продали – 2901,8 млн. дол. США.

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) виросли на 419,8 млн. дол. США і на 30 червня 2011 року становили 17761,6 млн. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України в червні 2011 року зменшилися на 0,88%, або на 333,77 млн. дол., - до 37 млрд. 584,05 млн. дол.