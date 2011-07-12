На ринку депозитів фізосіб відбулося чергове зниження відсоткових ставок - експерт

На ринку депозитів фізичних осіб за минулий тиждень сталося чергове зниження відсоткових ставок.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її інформацією, за період з 4 по 8 липня одночасно кілька банків знизили ставки за пропозиціями як у національній валюті, так і в іноземній. Відсоткові ставки за депозитами у гривні в порівнянні з попереднім тижнем склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 9,5% річних (середня - 5,88%); на 3 місяці - від 4,2 до 13% ( середня - 8,89%); на 6 місяців - від 5,5 до 14,5% (середня - 10,53%); на 12 місяців - від 8 до 15,5% (середня - 11,88%).

Як зазначила Н. СИНЯВСЬКА, за вкладами в доларах США ставки такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 5,75% річних (середня - 3,24%); на 3 місяці - від 1,8 до 7,75 % (середня - 4,56%); на 6 місяців - від 2,05 до 8,25% (середня - 5,29%); на 12 місяців - від 2,75 до 8,75% (середня - 5, 95%). По депозитах в євровалюті ставки такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 4% річних (середня - 2,12%); на 3 місяці - від 0,7 до 6,75% (середня - 3,06%) ; на 6 місяців - від 1 до 7,25% річних (середня - 3,52%); на 12 місяців - від 1,4 до 7,75% (середня - 4,09%).

«На сьогоднішній день зберігається тенденція падіння відсоткових ставок по всіх видах депозитів. Найбільш прибутковими продовжують залишатися довгострокові вклади на 12 місяців як у гривні, так і в іноземній валюті. Зниження ставок по всім пропозиціям можна пов'язати також з літнім періодом, також існує ймовірність того, що ставки можуть підвищитися до осені-зими поточного року», - вважає експерт.