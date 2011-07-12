З 15 липня податкова запроваджує онлайнові консультації через Інтернет «Чергування по країні»

З 15 липня Державна податкова служба запроваджує Інтернет-сервіс онлайнових консультацій для платників податків – «Черговий по країні».

Про це йдеться у дорученні заступника голови ДПС України Олександра Клименка головам регіональних органів ДПС, повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ.

Щодня фахівці 27 регіональних податкових адміністрацій в режимі онлайн відповідатимуть на питання платників податків, надаватимуть роз’яснення щодо діючого законодавства тощо. Сервіс працюватиме з 10 до 17 години.

На відміну від інших форм онлайнових консультацій, що впроваджувалися податковими органами до цього, спілкування з працівником Служби відбуватиметься на постійній основі та у реальному часі, зазначається в релізі.

Скористатися послугами «чергового по країні» можна буде з 15 липня за допомогою порталу «Бухгалтер.com.ua», або через офіційний веб-сайт ДПС України.