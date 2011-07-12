Більше 90% платників ПДВ у червні подали звітність в електронному вигляді - ДПСУ

У червні 2011 року 91% платників податку на додану вартість (ПДВ) подали податкову звітність в електронному вигляді.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Згідно з інформацією прес-служби відомства, засобами E-mail відзвітували 124 тис. платників податків, на дискеті звітність надали 94 тис., всього 218 тис. Це становить 91% від загальної кількості платників ПДВ, що звітувались. У порівнянні з травнем 2011 року, у червні кількість платників ПДВ, що подали податкову звітність засобами E-mail, збільшилася на 5 тис. платників.

Таких результатів вдалося досягти, в першу чергу, за рахунок проведення роз'яснювальної роботи, зустрічей з платниками і т.д.

ДПСУ також допрацює програмне забезпечення щодо прийняття реєстрів, отриманих та виданих податкових накладних, що мають великий обсяг.