Грошова маса зросла до 652,5 млрд. грн., монетарна база - до 228,1 млрд. грн.

В Україні грошова маса у червні 2011 року збільшилася на 2,6% (з початку року - на 9,1%) - до 652,5 млрд. грн., монетарна база - на 0,1% (з початку року - на 1 , 1%) - до 228,1 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у червні збільшився на 2,9%, з початку року - на 11,5%, - до 461,3 млрд. грн. У т.ч. депозити юридичних осіб зросли на 4,8% (з початку року - на 14,9%) - до 163,3 млрд. грн., фізичних осіб - на 2% (з початку року - на 9,7%) - до 298 , 0 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень у червні зріс на 0,9% (з початку року - на 5,7%) - до 765 млрд. грн. У т.ч. обсяг залишків за кредитами юридичним особам виріс на 1,2% (з початку року - на 8,2%) - до 562 млрд. грн., за кредитами фізичним особам - в червні не змінився (з початку року зменшився на 0,7% ) і становив 203 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками у червні збільшився на 1,6% (з початку року виріс на 2,6%) - до 187,7 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у червні зменшився на 8,7% (з початку року - на 8,5%) - до 15,3 млрд. грн. Норматив обов'язкових резервів становив 13,1 млрд. грн., з яких на окремий рахунок у Національному банку Україні було перераховано 6,9 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку в червні зменшився на 54,5% (з початку року збільшився в 2,8 рази) - до 7,8 млрд. грн.

У червні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку склав 31,99 млрд. грн., з початку року - 127,52 млрд. грн.

Обсяг операцій НБУ з рефінансування банків у червні склав 1 750,11 млн. грн. (з початку року - 1 777,46 млн. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% - до 598,4 млрд. грн., монетарна база - на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.