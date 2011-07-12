Податкова міліція забезпечила відшкодування збитків державі на 297 млн. грн.

Податкова міліція за направленими до судів у 2011 році кримінальними справами забезпечила відшкодування державі збитків, завданих мінімізаторами податків, у сумі 297 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Зокрема, як зазначили в прес-службі, слідчі податкової міліції ДПСУ в Луганській області завершили слідство з кримінальної справи, порушеній стосовно директора двох товариств з обмеженою відповідальністю, який ухилився від сплати податків на суму 25 млн. грн.

Керівник двох підприємств Луганської області приховав від оподаткування фінансово-господарські операції, а також незаконно включив до складу податкового кредиту суми ПДВ за неіснуючими операціями.

У даній кримінальній справі не сплачені податки в розмірі 25 млн. грн. були повністю відшкодовані, а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції та пеня) в сумі 4,6 млн. грн.

Зважаючи на ці обставини справа була направлена ​​до суду для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, що передбачено ч.4 ст.212 Кримінального кодексу.